SAB Biotherapeutics Aktie

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WKN DE: A3E4MT / ISIN: US78397T2024

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: SAB Biotherapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SAB Biotherapeutics lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,283 USD. Dies würde einen Gewinn von 74,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SAB Biotherapeutics -1,090 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll SAB Biotherapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,049 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 0,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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