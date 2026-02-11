Sabra Health Care REIT Aktie

WKN DE: A1C9KE / ISIN: US78573L1061

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sabra Health Care REIT legt Quartalsergebnis vor

Sabra Health Care REIT öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,164 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 198,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 172,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,696 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 744,2 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 706,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Sabra Health Care REIT Inc 16,64 1,31%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

