Sabra Health Care REIT Aktie
WKN DE: A1C9KE / ISIN: US78573L1061
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sabra Health Care REIT präsentiert Quartalsergebnisse
Sabra Health Care REIT öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,162 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 185,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 207,3 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,692 USD je Aktie, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 869,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 770,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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