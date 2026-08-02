Ausblick: Sabra Health Care REIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sabra Health Care REIT wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,171 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sabra Health Care REIT in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 219,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 189,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,689 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,640 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 895,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 770,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at