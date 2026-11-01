Ausblick: Sabra Health Care REIT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sabra Health Care REIT äußert sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,164 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,22 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sabra Health Care REIT in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 236,6 Millionen USD im Vergleich zu 201,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,399 USD je Aktie, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 928,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 770,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net