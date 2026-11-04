Ausblick: Sabre legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sabre stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sabre noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 715,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 731,8 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,045 USD, gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,89 Milliarden USD im Vergleich zu 2,77 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net