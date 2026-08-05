Sabre Aktie
WKN DE: A111QT / ISIN: US78573M1045
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sabre präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sabre wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,045 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 697,4 Millionen USD – ein Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sabre 687,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,016 USD im Vergleich zu 1,34 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,88 Milliarden USD, gegenüber 2,77 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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