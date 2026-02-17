Ausblick: Sabre stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sabre stellt am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,070 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,16 Prozent erhöht. Damals waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sabre in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 651,4 Millionen USD im Vergleich zu 714,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,088 USD je Aktie, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,79 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at