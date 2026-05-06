Sabre Aktie
WKN DE: A111QT / ISIN: US78573M1045
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sabre stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sabre wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 739,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 776,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 USD im Vergleich zu 1,34 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,89 Milliarden USD, gegenüber 2,77 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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