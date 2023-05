Ausblick: Sabre stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sabre lässt sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sabre die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,235 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,290 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 24,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 730,5 Millionen USD gegenüber 584,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,599 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,96 Milliarden USD, gegenüber 2,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at