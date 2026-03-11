Sachem Capital Aktie
Ausblick: Sachem Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sachem Capital lädt am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,004 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,790 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Sachem Capital im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -11,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 208,65 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,016 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 46,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 35,5 Millionen USD.
