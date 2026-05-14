Sachem Capital Aktie
WKN DE: A2JPKH / ISIN: US78590A1097
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sachem Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sachem Capital gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sachem Capital noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 17,57 Prozent auf 9,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 38,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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