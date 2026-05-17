Ausblick: Sachem Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sachem Capital wird sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,023 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 17,57 Prozent auf 9,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 38,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at