Sachem Capital Aktie
WKN DE: A2JPKH / ISIN: US78590A1097
|
17.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sachem Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sachem Capital wird sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,023 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 17,57 Prozent auf 9,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 38,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sachem Capital Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Sachem Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Sachem Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Sachem Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)