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WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: SAF-HOLLAND SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SAF-HOLLAND SE lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,360 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 16,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SAF-HOLLAND SE 0,310 EUR je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent auf 453,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 EUR im Vergleich zu 1,12 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden EUR, gegenüber 1,73 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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