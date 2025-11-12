SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: SAF-HOLLAND SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SAF-HOLLAND SE wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,490 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 145,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SAF-HOLLAND SE 0,200 EUR je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll SAF-HOLLAND SE mit einem Umsatz von insgesamt 418,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 439,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,93 Prozent verringert.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,28 EUR, gegenüber 1,70 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,75 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,88 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
