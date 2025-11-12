SAF-HOLLAND Aktie

SAF-HOLLAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 07:01:06

Ausblick: SAF-HOLLAND SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SAF-HOLLAND SE wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,490 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 145,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SAF-HOLLAND SE 0,200 EUR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll SAF-HOLLAND SE mit einem Umsatz von insgesamt 418,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 439,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,93 Prozent verringert.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,28 EUR, gegenüber 1,70 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,75 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,88 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SEmehr Nachrichten