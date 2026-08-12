Saga Communication a Aktie

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WKN DE: A0RFJ6 / ISIN: US7865983008

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Saga Communications A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saga Communications A wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 9,67 Prozent auf 25,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,520 USD, gegenüber -1,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 104,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 107,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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