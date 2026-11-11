Saga Communication a Aktie

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WKN DE: A0RFJ6 / ISIN: US7865983008

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Saga Communications A präsentiert Quartalsergebnisse

Saga Communications A lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Saga Communications A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saga Communications A noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 27,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,520 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,220 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 104,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 107,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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