Saga Communication a Aktie

Saga Communication a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFJ6 / ISIN: US7865983008

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Saga Communications A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Saga Communications A öffnet am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Saga Communications A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 27,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 29,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,100 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 108,3 Millionen USD, gegenüber 112,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Saga Communications Inc (A) 11,33 -0,44% Saga Communications Inc (A)

