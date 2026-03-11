Ausblick: Saga Communications A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Saga Communications A öffnet am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Saga Communications A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 27,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 29,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,100 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 108,3 Millionen USD, gegenüber 112,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

