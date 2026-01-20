Sagar Cements Aktie
WKN DE: A3CVJ4 / ISIN: INE229C01021
|
20.01.2026 07:01:06
Ausblick: Sagar Cements gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sagar Cements wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,200 INR gegenüber -4,170 INR im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent auf 6,36 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,800 INR aus, während im Vorjahreszeitraum -16,580 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,24 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,11 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
