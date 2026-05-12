Sagar Cements Aktie
WKN DE: A3CVJ4 / ISIN: INE229C01021
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sagar Cements legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sagar Cements wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,850 INR gegenüber -5,590 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,46 Prozent auf 7,66 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -8,380 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -16,580 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 26,20 Milliarden INR, gegenüber 22,11 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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