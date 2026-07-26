Sagar Cements Aktie
WKN DE: A3CVJ4 / ISIN: INE229C01021
|
26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Sagar Cements veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sagar Cements wird sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Sagar Cements im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,600 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,570 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Sagar Cements nach den Prognosen von 2 Analysten 6,97 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,71 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 30,35 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,79 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sagar Cements Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Sagar Cements veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Sagar Cements legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)