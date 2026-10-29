Sagar Cements Aktie
WKN DE: A3CVJ4 / ISIN: INE229C01021
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sagar Cements zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sagar Cements lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sagar Cements die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -3,600 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,51 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,380 INR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 24,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,47 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,02 Milliarden INR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,200 INR, gegenüber -0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 30,69 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,79 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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