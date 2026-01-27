Sagility India Aktie

WKN DE: A41288 / ISIN: INE0W2G01015

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Sagility India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sagility India wird sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,610 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sagility India noch 0,460 INR je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,99 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 30,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,04 INR im Vergleich zu 1,17 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 69,76 Milliarden INR, gegenüber 55,70 Milliarden INR im vorigen Jahr.

