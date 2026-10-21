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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sagility India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sagility India äußert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,589 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 INR erwirtschaftet worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,51 Prozent auf 20,48 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 INR, gegenüber 1,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 86,98 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,93 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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