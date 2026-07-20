Sagility India Aktie
WKN DE: A41288 / ISIN: INE0W2G01015
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Sagility India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sagility India wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass Sagility India für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,530 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 19,69 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 27,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sagility India einen Umsatz von 15,39 Milliarden INR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 INR, gegenüber 1,98 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 85,19 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 71,93 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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