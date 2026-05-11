Ausblick: Sagility India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sagility India lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,645 INR je Aktie gegenüber 0,390 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sagility India in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 20,43 Milliarden INR im Vergleich zu 15,68 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,27 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,17 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 72,08 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 55,70 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at