Sai Life Sciences Aktie
WKN DE: A40YET / ISIN: INE570L01029
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sai Life Sciences informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sai Life Sciences gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,90 INR gegenüber 2,89 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sai Life Sciences in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,26 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,83 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,01 Milliarden INR, gegenüber 16,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sai Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg S
|
04.02.26
|Ausblick: Sai Life Sciences informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sai Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Sai Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg S
|811,20
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.