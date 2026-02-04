Ausblick: Sai Life Sciences informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sai Life Sciences gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,90 INR gegenüber 2,89 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sai Life Sciences in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,26 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,83 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,01 Milliarden INR, gegenüber 16,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

