Ausblick: Sai Life Sciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sai Life Sciences wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,24 INR erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,43 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 11,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,02 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,83 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 22,30 Milliarden INR, gegenüber 16,96 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at