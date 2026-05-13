Sai Life Sciences Aktie
WKN DE: A40YET / ISIN: INE570L01029
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sai Life Sciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sai Life Sciences wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,24 INR erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,43 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 11,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,02 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,83 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 22,30 Milliarden INR, gegenüber 16,96 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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