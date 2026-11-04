Ausblick: Sai Life Sciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sai Life Sciences stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,97 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,01 INR je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,37 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sai Life Sciences für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,92 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,02 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 16,63 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,44 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,61 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net