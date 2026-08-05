Sai Life Sciences Aktie
WKN DE: A40YET / ISIN: INE570L01029
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sai Life Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sai Life Sciences wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sai Life Sciences im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,90 INR je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,72 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,96 Milliarden INR in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,99 INR je Aktie, gegenüber 16,63 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 26,18 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 21,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sai Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg S
|
05.08.26
|Ausblick: Sai Life Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Sai Life Sciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Sai Life Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sai Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Sai Life Sciences Limited Registered Shs 144A Reg S
|1 362,75
|-3,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.