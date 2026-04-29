Ausblick: Saia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saia veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,19 Prozent auf 789,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 787,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,62 USD, gegenüber 9,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at