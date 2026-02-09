Saia Aktie

WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Saia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saia lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Saia die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden.

Saia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 776,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 789,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,31 USD je Aktie, gegenüber 13,51 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

