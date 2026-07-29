Ausblick: Saia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Saia wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Saia im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,38 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,67 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 17,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 956,2 Millionen USD gegenüber 817,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,48 USD je Aktie, gegenüber 9,52 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,61 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at