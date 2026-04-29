Ausblick: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,161 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 38,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 CNY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 163,79 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 140,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 CNY, gegenüber 0,890 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 691,50 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 652,12 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at