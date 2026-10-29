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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,239 CNY je Aktie gegenüber 0,180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 164,61 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 169,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,985 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,890 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 674,98 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 652,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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