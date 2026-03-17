Ausblick: SailPoint gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SailPoint wird am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,89 Prozent auf 292,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SailPoint noch 240,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,234 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -12,910 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 1,07 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 861,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at