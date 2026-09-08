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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: SailPoint präsentiert Quartalsergebnisse

SailPoint wird am 09.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

25 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,079 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

22 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 310,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 264,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,320 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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