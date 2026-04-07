SAIZERIYA Aktie
WKN: 913605 / ISIN: JP3310500008
|
07.04.2026 07:01:06
Ausblick: SAIZERIYA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SAIZERIYA wird am 08.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 41,17 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SAIZERIYA 41,01 JPY je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 66,20 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 262,61 JPY im Vergleich zu 227,46 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 285,77 Milliarden JPY, gegenüber 256,71 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAIZERIYA CO LTD
|
07:01
|Ausblick: SAIZERIYA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.10.25
|Ausblick: SAIZERIYA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SAIZERIYA CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SAIZERIYA CO LTD
|6 630,00
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.