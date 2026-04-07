Ausblick: SAIZERIYA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SAIZERIYA wird am 08.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 41,17 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SAIZERIYA 41,01 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 66,20 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 262,61 JPY im Vergleich zu 227,46 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 285,77 Milliarden JPY, gegenüber 256,71 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at