Ausblick: SAIZERIYA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SAIZERIYA lädt am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.05.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass SAIZERIYA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 61,48 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 63,51 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SAIZERIYA in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 74,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 66,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 251,53 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 227,46 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 297,10 Milliarden JPY, gegenüber 256,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at