SAKURA Internet Aktie
WKN: A0F6VP / ISIN: JP3317300006
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: SAKURA Internet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SAKURA Internet wird am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 13,69 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SAKURA Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 32,83 JPY in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,02 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,13 Milliarden JPY aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,34 JPY, gegenüber 75,23 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 35,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 31,41 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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