SAKURA Internet Aktie
WKN: A0F6VP / ISIN: JP3317300006
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: SAKURA Internet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SAKURA Internet wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 36,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -7,550 JPY je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,70 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 43,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 80,07 JPY je Aktie, gegenüber 5,40 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,68 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 35,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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