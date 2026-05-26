Ausblick: Salesforce präsentiert Quartalsergebnisse

Salesforce wird am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 44 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,13 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet.

41 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,83 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,05 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 51 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,23 USD, gegenüber 7,80 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 49 Analysten im Durchschnitt 46,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 41,53 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at