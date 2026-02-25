Ausblick: Salesforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Salesforce lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Salesforce die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 45 Analysten von einem Gewinn von 3,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 42 Analysten von einem Zuwachs von 12,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 11,19 Milliarden USD gegenüber 9,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 51 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,76 USD, gegenüber 6,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 51 Analysten auf durchschnittlich 41,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 37,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at