Sally Beauty Holdings Aktie
WKN DE: A0LETB / ISIN: US79546E1047
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sally Beauty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sally Beauty wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sally Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sally Beauty in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 900,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 883,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,07 USD je Aktie, gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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