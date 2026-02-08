Ausblick: Sally Beauty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sally Beauty stellt am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,464 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 940,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 937,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at