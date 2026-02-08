Sally Beauty Holdings Aktie
WKN DE: A0LETB / ISIN: US79546E1047
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sally Beauty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sally Beauty stellt am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,464 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 940,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 937,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sally Beauty Holdings IncShs
|
07:01
|Ausblick: Sally Beauty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Sally Beauty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sally Beauty Holdings IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Sally Beauty Holdings IncShs
|13,70
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.