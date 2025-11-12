Ausblick: Sally Beauty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sally Beauty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,478 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sally Beauty noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 933,2 Millionen USD gegenüber 935,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,19 Prozent.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD im Vergleich zu 1,43 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,69 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,72 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at