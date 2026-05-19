SalMar ASAShs Aktie
WKN DE: A0MR2G / ISIN: NO0010310956
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: SalMar AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SalMar AS präsentiert am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,52 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SalMar AS ein EPS von -2,700 NOK je Aktie vermeldet.
SalMar AS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,65 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,19 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 31,60 NOK je Aktie, gegenüber 8,25 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 31,09 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 27,34 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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