Ausblick: SalMar AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SalMar AS präsentiert am 09.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,25 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 31,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,74 NOK erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll SalMar AS nach den Prognosen von 5 Analysten 7,95 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,90 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,99 NOK je Aktie, gegenüber 29,03 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 29,66 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 20,16 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at