WKN DE: A0MR2G / ISIN: NO0010310956

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: SalMar AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SalMar AS lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,33 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,60 NOK erwirtschaftet worden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,88 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei SalMar AS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,00 Milliarden NOK aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,49 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 22,53 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 28,13 Milliarden NOK aus, im Gegensatz zu 26,32 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SalMar ASAShs

Analysen zu SalMar ASAShs

Aktien in diesem Artikel

SalMar ASAShs

