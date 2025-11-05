SalMar ASAShs Aktie
WKN DE: A0MR2G / ISIN: NO0010310956
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: SalMar AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SalMar AS äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,17 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SalMar AS noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 NOK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,51 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 38,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,16 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,95 NOK, gegenüber 22,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 28,54 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,32 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SalMar ASAShsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: SalMar AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: SalMar AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Ausblick: SalMar AS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: SalMar AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.25
|Ausblick: SalMar AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SalMar ASAShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SalMar ASAShs
|48,40
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.