Ausblick: SalMar AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SalMar AS äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,17 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SalMar AS noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 NOK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,51 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 38,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,16 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,95 NOK, gegenüber 22,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 28,54 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,32 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at